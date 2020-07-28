Дитячі табори запрацюють з 1 серпня, але не у всіх областях

Датою, коли запрацюють дитячі табори, є 1 серпня. Втім, їх робота буде дозволена, якщо регіон перебуває у зеленій і жовтій зонах, а не помаранчевій та червоній.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

Він нагадав, що українські області поділять на зелену, жовту, помаранчеву і червону зону.

Зелена зона - не можна заходити у громадські будівлі без маски на обличчі, потрібно дотримуватися соціальної дистанції, потрібно мити руки й обробляти їх антисептиком, і одна людина на 5 квадратних метрів.

Жовта зона - це "буферна зона", яка є як попереджувальна. Заборонено відвідувати будинки літніх людей, лікарні, соціальні установи.

Червона зона - це найкритичніша, в якій закривається все, як було в березні-квітні на території всієї держави.

Існують показники МОЗ - рівень заповненості ліжок (щоб не перевищував 50%), кількість тестувань на 100 тисяч громадян, відсоток виявлення хворих і динаміка захворюваності. Регіон може перейти в іншу зону, коли 5 днів поспіль зростає хоча б один із цих показників.

Нагадаємо, МОЗ змінив перелік не готових до послаблення карантину областей.

Зазначимо, Кабінет міністрів прийняв рішення про продовження адаптивного карантину в Україні до 31 серпня.