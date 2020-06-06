Дитячі табори на цей літній сезон відкривати не можна, - Ляшко

Відкривати дитячі оздоровчі табори у цьому літньому сезоні в Україні не можна. Діти можуть потрапити в інфекційні стаціонари, а там є ризик захворіти на коронавірус.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "112 Україна".

Він пояснив, що кожного року у дитячих таборах фіксують близько 80 спалахів кишкової інфекції. Після цього хворі потрапляють в інфекційні стаціонари. А зараз там підвищений ризик заразитися коронавірусом.

"Дитячі оздоровчі заклади на цей літній сезон відкривати не можна. У цей час дітей забирають з оздоровлення, завозять в інфекційні стаціонари, в інфекційних стаціонарах зараз є хворі на коронавірус. Замість лікування кишкової інфекції ми можемо наражати на небезпеку інфікування ще і коронавірусом" , - сказав Ляшко.

На його думку, відкриття таборів можливе після стабілізації епідеміологічної ситуації.

Раніше повідомлялося, що дитячі табори в Україні будуть відкривати на останньому етапі виходу з карантину.

Нагадаємо, в Україні роботу дитсадків дозволена з 25 травня.

Зазначимо, з 5 червня в Україні розпочався новий етап ослаблення карантину, на якому дозволена робота ресторанів, а також відновлено внутрішнє авіасполучення.