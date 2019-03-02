Децентралізація не заважає існуванню унітарної України, - Порошенко

За словами Порошенка, децентралізація дозволяє кожному самому вирішувати як житиме його громада

Децентрализация никоим образом не мешает существованию унитарного государства Украина. Об этом на заседании Совета регионального развития Одесской области заявил президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам президента Порошенко, децентрализация дает возможность каждому гражданину самому принимать решение о жизни его общины.

"Децентрализация - это возможность и право каждого гражданина самому принимать решение о жизни своей общины, не смотря на Киев. Вместе с тем, мы сохраняем унитарное государство. Конституционный строй, суверенитет, территориальная целостность остаются надежно в руках президента, правительства и Верховной рады", - заявил президент.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал о результатах децентрализации в стране. По словам Порошенко с декабря 2018 года на портале Open Budget опубликована информация о всех местных бюджетах Украины. На портале можно увидеть формирование бюджета по каждому населенному пункту.

Как писало РБК-Украина, 23 января Кабинет министров Украины утвердил план реализации второго этапа реформы децентрализации. Ключевой целью второго этапа децентрализации является проведение местных выборов в 2020 году на новой территориальной основе.