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Уряд схвалив план подальшої децентралізації

Новини » Політика    23.01.2019 - 12:33
Уряд схвалив план подальшої децентралізації
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Метою реформи є місцеві вибори-2020 на новій територіальній основі

Кабінет міністрів України затвердив план реалізації другого етапу реформи децентралізації. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Згідно з планом, ключовою метою другого етапу децентралізації є проведення місцевих виборів у 2020 році на новій територіальній основі. Передбачається, що реалізація другого етапу дозволить передати повноваження органам місцевого самоврядування, створити ресурсну базу для реалізації повноважень об'єднаними громадами, впорядкувати систему контролю за роботою органів місцевого самоврядування.

Відзначимо, на сьогодні майже 18% площі України ще не охоплено перспективними планами щодо формування громад.

 

Фото: план нового етапу децентралізації

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав число сформованих громад в Україні.

Він також зазначив, що місцеві вибори-2020 пройдуть на новій територіальній основі. Крім того, Гройсман підкреслив, що зміни в рамках наступного етапу децентралізації необхідно закріпити в Конституції України.

 

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