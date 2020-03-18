Діти можуть важко хворіти на COVID-19, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що діти можуть важко хворіти на новий тип коронавірусу COVID-19. Про це заявив доктор Майк Райан під час прес-брифінгу ВООЗ, передає РБК-Україна.

За словами Райана, в Південній Кореї 20% померлих були молодші 60 років.

"Отож не зовсім правильно думати, що у зоні ризику лише літні люди", - сказав він.

Доктор Марія Ван Керхове розповіла, що діти переважно легше хворіють на COVID-19, але останні дослідження показали, що були зафіксовані й випадки тяжкого перебігу хвороби. Одна дитина в Китаї померла.

"Симптоми дітей схожі на симптоми дорослих. Це висока температура, сухий кашель, втома, біль в м'язах", - сказала вона.

Нагадаємо, ВООЗ заявила про початок перших випробувань вакцини від коронавірусу COVID-19. Директор організації Тедрос Аданом Гебреісус розповів, що випробування вакцини почалося через два місяці після передачі генетичної послідовності коронавірусу.

Як повідомляло РБК-Україна, у найближчий тиждень італійські вчені почнуть тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах.