Десятий день протестів у Грузії завершився без сутичок

У Тбілісі завершився многотысячняй "Марш свободи" перед парламентом Грузії, де десятий день поспіль люди вимагають відставки міністра внутрішніх справ країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Руставі-2".

Наголошується, що нова протестна акція відбудеться у неділю, 30 червня, о 19:00. Вдень протестувальники також провели ходу від площі Першої республіки і фінішувавши на площі Свободи.

Після маршу його учасники перейшли в парламент, де вони лише озвучили єдину вимогу - відставка міністра внутрішніх справ.

Учасники мітингу вважають, що їх вимога законна, оскільки співробітники правоохоронних органів застосували силу в ніч на 20 червня, і за це має взяти на себе відповідальність міністр внутрішніх справ.

На суботньому мітингу протестувальники розгорнули 25-метровий банер, на якому надрукований портрет Георхия Гахарии з текстом "Гахарія - йди!".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Грузії оголосили масштабну акцію на десятий день протестів.

Протести у Грузії почалися 20 червня після виступу в парламенті російського депутата, члена Комуністичної партії РФ Сергія Гаврилова, який підтримує окупацію російськими військами грузинських територій. В ніч на 21 червня силовики зробили спробу розгону демонстрацій, у результаті чого кілька сотень людей постраждали і були затримані. Після цього спікер грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе оголосив про свою відставку.