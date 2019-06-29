У Тбілісі проходить багатотисячна хода за відставку глави МВС

Фото: протести у Грузії (twitter.com/simfforeu)

У марші беруть участь активісти та опозиційні політичні партії

У центрі Тбілісі в суботу, 29 червня, опозиційні партії та громадські активісти проводять "Марш свободи", на якому вимагають відставки глави Міністерства внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на sputnik-georgia.

Повідомляється, що на відміну від мітингів перед будівлею парламенту, де основною частиною протестувальників була молодь, яка намагається дистанціюватися від конкретних політичних сил, до "Маршу свободи" приєдналися політики з різних опозиційних сил.

В акції окремими колонами беруть участь прихильники колишньої правлячої партії "Єдиний національний рух" і партії "Європейська Грузія - рух за свободу".

В даний час рух у центрі столиці Грузії перекрито так як протестуючі зайняли більшу частину проспекту Руставелі. На акції видно прапори Грузії, України і Євросоюзу. Учасники тримають плакати з закликами до глави МВС піти у відставку, а опозиція вимагає відставки Гахарія як відповідального за дії правоохоронців в ніч на 21 червня.

Центр #Тбилиси. Тисячі протестувальників вимагають відставки глави МВС Гіоргі Газария через жорстокого розгону 20-21 червня. #грузия pic.twitter.com/e6t9iJubb3 — Бен Тавенер (@bentavener_ru) 29 червня 2019 р.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Грузії оголосили масштабну акцію на десятий день протестів. У суботу, 29 червня, протестувальники планують зібратися на площі Першої Республіки, звідки пройде хода до площі Свободи.