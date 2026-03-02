RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Десяток "прилетов" и дроны с пяти направлений: как ПВО отбила ночную атаку россиян

Фото: ПВО отразила ночную атаку россиян (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали Украину ударными беспилотниками. Зафиксировано около 19 "прилетов", большинство вражеских целей сбили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Россия массированно атаковала Кривой Рог: на предприятии возникли пожары

"В ночь на 02 марта противник атаковал 94 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым, около 70 из них - "Шахеды", - заявили в Воздушных силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито или подавлено 84 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера", "Италмас" на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание 10 ударных БпЛА на четырех локациях, а также падение сбитых на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - подчеркнули в Воздушных силах.

 

Удар РФ по Украине в ночь на 2 марта

Напомним, ночью российские оккупанты в ночь на массированно атаковали дронами Кривой Рог. Под удар попало предприятие, после чего произошли несколько пожаров.

Также сообщалось, что Военно-Морские силы ВСУ уничтожили один ударный дрон типа "Шахед" на подвденном направлении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныПВОВторжение России в УкраинуДрони