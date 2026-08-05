Россия атаковала энергетику Днепропетровщины, есть обесточивания

Россия обесточила Никопольщину

Более 55 тысяч абонентов в Никопольщине остались без электроснабжения из-за вражеской атаки, говорит Ганжа.

Об этом стало известно около 19:00.

"Энергетики уже работают. Делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей", - уточнил начальник ОВА.

Оновлено в 20.00

Позже ДТЭК сообщил, что без света остались 126 тысяч семей на Днепропетровщине в таких насленных пунктах как:

Никополь,

Марганец,

Покров и соседние села.

"Энергетики ДТЭК начали восстановление как только это стало возможным. Однако повреждения значительны - ремонт потребует времени", - уточнили в ДТЭК

Ситуация с электроснабжением

Ранее РБК-Украина писало, что в июле в части Сумской области действовали графики аварийных отключений для 1-10 очередей потребителей. Такое решение было принято из-за повреждений энергосистемы в результате постоянных российских обстрелов.

Также сообщалось, что из-за аномальной жары в начале августа Украина может столкнуться с ростом потребления электроэнергии сразу на целый гигаватт.