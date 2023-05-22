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Десятки тысяч жителей Молдавии вышли на проевропейский митинг

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Молдова, Понедельник 22 мая 2023 08:06
Десятки тысяч жителей Молдавии вышли на проевропейский митинг Фото: молдаване вышли на массовый проевропейский митинг (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В столице Молдовы Кишиневе состоялся массовый проевропейский митинг, организованный президентом страны Майей Санду.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Около 75 000 человек вышли на акцию поддержки вступления Молдовы в Европейский союз. Президент Майя Санду заявила, что ее страна больше не хочет быть на окраине Европы и пообещала, что государство станет членом ЕС до 2030 года.

Молдавия в прошлом году подала заявку на вступление в ЕС и в июне 2022 года стала страной-кандидатом вместе с Украиной. А уже 19 апреля 2023 г. направила в Брюссель свой первый отчет о прогрессе по вступлению.

Глава Европарламента Роберта Метсола, 21 мая, перед участниками Великого Европейского собрания в Кишиневе выразила надежду, что уже в этом году Молдова начнет переговоры о вступлении в ЕС.

Президент Молодовы неоднократно сообщала, что Молдова хочет поскорее вступить в ЕС, поскольку опасается угрозы со стороны России.

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