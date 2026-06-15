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Десятки тысяч людей вышли на протесты в Женеве против саммита G7 в соседней Франции

00:15 15.06.2026 Пн
2 мин
Полиция применила слезоточивый газ против митингующих
aimg Юлия Маловичко
Десятки тысяч людей вышли на протесты в Женеве против саммита G7 в соседней Франции Фото: полиция Швейцарии (Getty Images)
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В швейцарской Женеве тысячи людей вышли на акцию протеста накануне саммита "Группы семи" (G7), который стартует в понедельник в соседней Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Assoсiated Press.

По данным агентства, к демонстрации присоединились экологические и феминистические организации, противники империализма, активисты в поддержку независимых медиа, сторонники прав палестинцев и другие группы.

Участники собрались в парке на берегу Женевского озера, после чего отправились шествием по городу. Во время акции по озеру проплыла лодка с надписью "No G7" на парусе.

Среди демонстрантов также заметили группу молодых людей в черной одежде и масках. Кроме того, участники несли плакаты с надписями "Антисемитизм - никогда; антисионизм - всегда".

Во время протеста произошли столкновения. Полиция применила слезоточивый газ после нападений со стороны отдельных участников акции.

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На маршруте шествия были повреждены деревянные ограждения и разбиты окна зданий. Представитель полиции Женевы Александр Брайе сообщил, что после ряда инцидентов правоохранители приказали протестующим разойтись. По его словам, в акции приняли участие около 20 тысяч человек.

Накануне саммита власти Франции и Швейцарии привлекли тысячи полицейских для обеспечения безопасности. Трехдневная встреча лидеров G7 состоится во французском курортном городе Эвиан-ле-Бен. На время проведения мероприятия открытыми останутся только семь из 35 автомобильных пунктов пропуска на границе между двумя странами.

Также власти перекрыли ряд дорог, запретили несанкционированные собрания и пообещали компенсационную поддержку бизнесу, который может понести убытки из-за возможных беспорядков. Из-за опасений относительно беспорядков десятки магазинов и предприятий закрыли витрины деревянными щитами. Подобные меры безопасности применялись и во время саммита G7 в Эвиане в 2003 году.

В то же время, как ожидается, европейские лидеры во время встреч с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 будут пытаться заручиться его поддержкой по продвижению новых мирных переговоров между Украиной и Россией.

Как сообщалось, Украина и европейские лидеры намерены убедить Дональда Трампа на саммите "Большой семерки" в трех вещах.

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