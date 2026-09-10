Десятки составляющих ПВО, мосты и базы "Шахедов": ВСУ разнесли тыл РФ

Сколько объектов поразили за месяц

В течение августа Силы обороны продолжали удары по объектам, питающим военную машину РФ. За это время украинские воины вывели из строя 17 систем противовоздушной обороны, более 30 пунктов управления, более 20 складов и 6 мостов.

Эти результаты - часть более широкой кампании, направленной на ослабление оперативного тыла и военного потенциала РФ.

Уничтожение систем ПВО, радиолокационных станций и средств радиоэлектронной борьбы ослабляет защиту тыла противника. Это создает возможности для последующих ударов по другим объектам.

Какие системы ПВО пострадали

В августе Силы обороны избивали по позициям зенитных ракетных комплексов С-400, "Панцирь", "Тор", "Бук-М3" и "Стрела-10". Под удар также попал ряд русских радиолокационных станций и комплексов радиоэлектронной борьбы.

Отдельное направление ударов - инфраструктура враждебных беспилотных систем. Целями украинских военных стали места хранения и запуска ударных беспилотников, а также пункты управления и наземные ретрансляторы.

Напомним, за последние сутки украинские защитники поразили восемь объектов вражеской инфраструктуры, среди которых стратегический порт в Махачкале, через который РФ возила иранские дроны "Шахед" на фронт.