Десятки раненых, под ударом Киев, Харьков, Одесса и Днепр. Что известно о массированном ударе РФ

Главное:

РФ атакует Украину вторые сутки, используя баллистику, крылатые ракеты и дроны

В Киеве погиб ребенок и 35-летняя женщина, известно о 10 пострадавших

В Харькове возникло несколько пожаров, есть раненые

Удар по Днепру: повреждена пятиэтажка, возникло несколько пожаров, есть раненые

Киев

РФ атаковала столицу баллистикой. Известно, что в Подольском, Оболонском и Шевченковском районах повреждены дома.

Так, в результате атаки РФ произошел пожар в жилом доме на первом этаже. Также в Подольском районе обломки ракеты попали в шестой этаж 16-этажного дома.

В Подольском районе, где произошло разрушение первого этажа частного жилого дома, из-под завалов достали ребенка. Впоследствии и его, и мать спасатели передали медикам.

Также в Оболонском районе большой пожар в нежилой застройке на месте падения обломков ракеты, на месте также горят автомобили.

В результате атаки врага на столицу погиб 12-летний мальчик и 35-летняя женщина. Пострадали 10 жителей города. Медики госпитализировали 6 пострадавших. Другим - оказали помощь на месте и амбулаторно.

Днепр

Россияне атаковали ночью Днепр. В результате ночного обстрела возникли пожары на нескольких локациях. Так, повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом.

В городе горят жилые дома, гаражи, авто, также повреждено учебное заведение.

Известно, что ранения получили 10 человек, из них семеро в больницах. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, акубаротравмы.

Отмечается, что одна женщина "тяжелая", остальные в состоянии средней тяжести. Всем оказывают медпомощь, также стало известно, что один человек погиб.

Одесса

Оккупанты атаковали Одессу дронами и баллистикой. В результате ночного обстрела, предварительно, есть пятеро пострадавших. Известно, что взрывной волной повреждены окна зданий в Приморском районе.

Харьков

Враг атаковал Харьков ударными БпЛА. Так, в Индустриальном районе зафиксирован "прилет" во дворе возле многоэтажного дома, загорелись автомобили.

В Немышлянском районе города в результате вражеского удара пострадали 66-летний мужчина и 77-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь.