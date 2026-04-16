Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Десятки раненых, под ударом Киев, Харьков, Одесса и Днепр. Что известно о массированном ударе РФ

04:19 16.04.2026 Чт
2 мин
В городах - десятки раненых, также известно о погибшем 12-летнем ребенке
aimg Константин Широкун
Фото: россияне ночью атаковали Киев, Харьков, Одессу и Днепр ( facebook.com DSNSZP)

Российские войска вторые сутки подряд наносят ракетно-дроновой удар по ряду регионов Украины. Под обстрелом находились Киев, Днепр, Одесса и Харьков.

РБК-Украина в материале рассказывает все о последствиях массированной атаки.

Читайте также: Залпы баллистики, пожары и погибший ребенок: что известно о последствиях обстрела Киева

Главное:

  • РФ атакует Украину вторые сутки, используя баллистику, крылатые ракеты и дроны
  • В Киеве погиб ребенок и 35-летняя женщина, известно о 10 пострадавших
  • В Харькове возникло несколько пожаров, есть раненые
  • Удар по Днепру: повреждена пятиэтажка, возникло несколько пожаров, есть раненые

Киев

РФ атаковала столицу баллистикой. Известно, что в Подольском, Оболонском и Шевченковском районах повреждены дома.

Так, в результате атаки РФ произошел пожар в жилом доме на первом этаже. Также в Подольском районе обломки ракеты попали в шестой этаж 16-этажного дома.

В Подольском районе, где произошло разрушение первого этажа частного жилого дома, из-под завалов достали ребенка. Впоследствии и его, и мать спасатели передали медикам.

Также в Оболонском районе большой пожар в нежилой застройке на месте падения обломков ракеты, на месте также горят автомобили.

В результате атаки врага на столицу погиб 12-летний мальчик и 35-летняя женщина. Пострадали 10 жителей города. Медики госпитализировали 6 пострадавших. Другим - оказали помощь на месте и амбулаторно.

Днепр

Россияне атаковали ночью Днепр. В результате ночного обстрела возникли пожары на нескольких локациях. Так, повреждена пятиэтажка, частично разрушен частный дом.

В городе горят жилые дома, гаражи, авто, также повреждено учебное заведение.

Известно, что ранения получили 10 человек, из них семеро в больницах. У пострадавших черепно-мозговые травмы, осколочные ранения, акубаротравмы.

Отмечается, что одна женщина "тяжелая", остальные в состоянии средней тяжести. Всем оказывают медпомощь, также стало известно, что один человек погиб.

Одесса

Оккупанты атаковали Одессу дронами и баллистикой. В результате ночного обстрела, предварительно, есть пятеро пострадавших. Известно, что взрывной волной повреждены окна зданий в Приморском районе.

Харьков

Враг атаковал Харьков ударными БпЛА. Так, в Индустриальном районе зафиксирован "прилет" во дворе возле многоэтажного дома, загорелись автомобили.

В Немышлянском районе города в результате вражеского удара пострадали 66-летний мужчина и 77-летняя женщина. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, россияне 15 апреля с 9 по 22 часа совершили комбинированную атаку на Украину, применив более 20 ракет и 349 дронов. Зафиксировано 12 попаданий, а также падение обломков сбитых целей.

