Десятки поїздів затримуються на 5 годин. УЗ оновила перелік

Через відновлення колії поблизу Тернополя внаслідок сходження з рейок вантажного поїзда, десятки поїздів прямуватимуть із затримкою орієнтовно 4-5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

При цьому поїзди львівського напрямку, що не прямують через Хмельницький - Тернопіль, слідують графіку.

А також такі рейси зворотних напрямків:

УЗ оновила перелік поїздів, що затримуються в дорозі:

Нагадаємо, в Тернопільській області зійшли з рейок вантажні вагони. У зв'язку з цим буде обмежено рух для всіх поїздів Львівського напрямку.

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