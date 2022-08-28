Десятки поїздів затримуються на 5 годин. УЗ оновила перелік

Через відновлення колії поблизу Тернополя внаслідок сходження з рейок вантажного поїзда, десятки поїздів прямуватимуть із затримкою орієнтовно 4-5 годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
УЗ оновила перелік поїздів, що затримуються в дорозі:
А також такі рейси зворотних напрямків:
При цьому поїзди львівського напрямку, що не прямують через Хмельницький - Тернопіль, слідують графіку.
Нагадаємо, в Тернопільській області зійшли з рейок вантажні вагони. У зв'язку з цим буде обмежено рух для всіх поїздів Львівського напрямку.
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