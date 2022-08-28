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Десятки поїздів затримуються на 5 годин. УЗ оновила перелік

Фото: десятки поїздів затримуються на 5 годин (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Через відновлення колії поблизу Тернополя внаслідок сходження з рейок вантажного поїзда, десятки поїздів прямуватимуть із затримкою орієнтовно 4-5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

УЗ оновила перелік поїздів, що затримуються в дорозі:

  • №706 Пшемисль - Київ;
  • №120 Львів - Запоріжжя;
  • №258/260 Івано-Франківськ - Чернігів, Суми;
  • №26/236 Ворохта, Чернівці - Одеса;
  • №58/60 Чоп, Ворохта - Київ;
  • №12 Львів - Одеса;
  • №82 Ужгород - Київ;
  • №50 Трускавець - Київ:
  • №36/38 Пшемисль, Ужгород - Одеса;
  • №56 Ясіня - Київ;
  • №715 Пшемисль - Київ.

А також такі рейси зворотних напрямків:

  • №55 Київ - Ясіня;
  • №705 Київ - Пшемисль;
  • №26/236 Одеса - Ворохта, Чернівці;
  • №81 Київ - Ужгород;
  • №36/38 Одеса - Пшемисль, Ужгород;
  • №57/59 Київ - Ворохта, Чоп;
  • №49 Київ - Трускавець;
  • №12 Одеса - Львів;
  • №41 Дніпро - Львів;
  • №120 Запоріжжя - Львів;
  • №21 Харків - Львів;
  • №86 Запоріжжя - Львів.

При цьому поїзди львівського напрямку, що не прямують через Хмельницький - Тернопіль, слідують графіку.

Нагадаємо, в Тернопільській області зійшли з рейок вантажні вагони. У зв'язку з цим буде обмежено рух для всіх поїздів Львівського напрямку.

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Укрзалізниця