Десятки пассажиров круизного лайнера разъехались по миру еще до обнаружения хантавируса, - AP

Десятки потенциально инфицированных пассажиров круизного лайнера MV Hondius разъехались по своим странам еще до обнаружения вспышки хантавируса. Их не осмотрели врачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Органы здравоохранения на четырех континентах отслеживали и контролировали пассажиров, которые сошли с круизного лайнера, пораженного хантавирусом, до обнаружения смертоносной вспышки, а также пытались найти других, кто мог контактировать с ними с тех пор.
Отмечается, что ВОЗ нашла часть из этих пассажиров только через более чем две недели после их отъезда, за это время они могли общаться с тысячами людей.
На карте изображены страны, куда поехали пассажиры, которые сошли с круизного лайнера, пораженного хантавирусом, до обнаружения смертоносной вспышки.
Напомним, круизный лайнер MV Hondius вынужденно остановился у побережья Кабо-Верде из-за вспышки хантавируса, который уже привел к гибели по меньшей мере трех человек.
По данным СМИ, на борту подтвержден один лабораторный случай инфекции, еще пять человек находятся под подозрением.
Круиз стартовал 20 марта в Аргентине и должен был завершиться 4 мая. На момент инцидента на судне находилось около 150 пассажиров.
Первым заболел и умер 70-летний гражданин Нидерландов. Впоследствии его 69-летняя жена также умерла в больнице в Йоханнесбурге во время подготовки к эвакуации. Третий погибший - также гражданин Нидерландов, его тело остается на борту судна.
Известно, что среди экипажа есть пятеро граждан Украины.
Сейчас лайнер после нескольких дней стоянки у Кабо-Верде направляется к Канарским островам Испании. По прибытии судна будет проведено медицинское обследование всех пассажиров и членов экипажа.