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Десятки окупантів і склади боєприпасів: ЗСУ назвали втрати Росії на півдні

Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: Артур Родивилов

На південних рубежах захисту українські військові знищили живу силу противника, російські склади і техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Вдень ворог двома десятками залпів обстріляв важкою стволовою артилерією Велику Костромку. Згорів приватний будинок. Людських втрат немає.

9 разів ворожа авіація атакувала позиції ЗСУ вертольотами у Бериславському та Баштанському районах. Без втрат.

Українська авіація завдала 6 результативних ударів по ворогу. Тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили і техніки у Бериславському районі, тричі вертолітними парами - по опорних пунктах у Херсонському та Миколаївському районах.

Виконуючи вогневі завдання, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ скоротили сили та запаси ворога.

Підтверджені втрати становлять: 33 окупанти, 2 гаубиці "Мста-Б", реактивна система залпового вогню "Град", протитанковий ракетний комплекс, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також ще 2 склади боєприпасів у Бериславському районі. Остаточні втрати ворога дізнаються.

Нагадавши, українська авіація за добу знищила два ротних опорних пункти і до 20 одиниць бойової броньованої техніки ворога.

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