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Десятки обстрелов в сутки. Херсон страдает от атак россиян, есть жертва и раненые

Фото: Херсон страдает от атак россиян, есть жертва и раненые (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты 46 раз обстреляли Херсонскую область. Враг гнал из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по мирным жителям. Один человек погиб, двое ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.

"Рашисты в очередной раз обстреляли жилые кварталы Херсона, есть попадания в частные и многоквартирные дома. Также повреждена и другая гражданская инфраструктура города", - рассказал он.

По словам Янушевича, российские оккупанты продолжают убивать и калечить мирных людей.

"В минувшие сутки из-за вражеских обстрелов 1 человек погиб, еще 2 жителя Херсонской области получили ранения разной степени тяжести", - добавил глава региона.

Как сообщалось, российские оккупанты, сбежавшие с правого на левый берег Днепра в Херсонской области, понимают, что поражение неизбежно. Однако враг продолжает терроризировать мирных украинцев.

Напомним, украинские военные за прошедшие сутки отбили 17 атак россиян в Луганской и Донецкой областях.

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ХерсонХерсонская областьОбстріл