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ВСУ близко. Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Херсонской области

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Херсон, Воскресенье 04 декабря 2022 09:52
ВСУ близко. Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Херсонской области Фото: спикера Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты, сбежавшие с правого на левый берег Днепра в Херсонской области, понимают, что поражение неизбежно. Однако враг продолжает терроризировать мирных украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отмечает, что оккупанты усиливают "полицейское" давление на левом берегу Днепра. Российские войска проводят обыски и проверки среди местного населения. Оккупанты пытаются выявить патриотов.

"Методы оккупантов не меняются, они продолжают давить на людей, продолжают вербовать на сотрудничество", - сказала Гуменюк.

Спикер подчеркнула, что оккупированный левый берег Херсонской области тоже будет освобожден. По ее словам, украинцы понимают, что ВСУ близко.

"Местные понимают, что до левого берега достаточно близко", - добавила она.

Напомним, украинские военные за прошедшие сутки отбили 17 атак россиян в Луганской и Донецкой областях.

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