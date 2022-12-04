ВСУ близко. Гуменюк рассказала о ситуации на левом берегу Херсонской области
Российские оккупанты, сбежавшие с правого на левый берег Днепра в Херсонской области, понимают, что поражение неизбежно. Однако враг продолжает терроризировать мирных украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
Она отмечает, что оккупанты усиливают "полицейское" давление на левом берегу Днепра. Российские войска проводят обыски и проверки среди местного населения. Оккупанты пытаются выявить патриотов.
"Методы оккупантов не меняются, они продолжают давить на людей, продолжают вербовать на сотрудничество", - сказала Гуменюк.
Спикер подчеркнула, что оккупированный левый берег Херсонской области тоже будет освобожден. По ее словам, украинцы понимают, что ВСУ близко.
"Местные понимают, что до левого берега достаточно близко", - добавила она.
Напомним, украинские военные за прошедшие сутки отбили 17 атак россиян в Луганской и Донецкой областях.
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