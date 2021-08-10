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У сирійському порту Латакія вибухнув танкер: є постраждалі

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Латакія, Вівторок 10 серпня 2021 15:39
У сирійському порту Латакія вибухнув танкер: є постраждалі Фото: у сирійському порту Латакія вибухнув танкер (twitter.com/syriahr)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Вдень 10 серпня на пришвартованому в сирійському порту Латакія танкері стався вибух. Повідомляється про значні пошкодження гавані і постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання SOHR.

Джерела видання повідомили про вибух на танкері, пришвартованому в порту Латакія. В результаті події постраждали люди. Однак їх число і стан не називаються.

В результаті вибуху гавані завдано значних матеріальних збитків. Причини вибуху поки не відомі.

За даними компанії EOS Risk Group, що надає послуги у сфері безпеки, що виникла після вибуху на танкері пожежу вдалося приборкати. В результаті події постраждали дві людини.

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Латакия Сирія Вибух
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