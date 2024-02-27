В Житомире систему отопления перевели в режим экономии. В чем причина

Система отопления в Житомире перешла в режим экономии во вторник, 27 февраля. Это связано с потеплением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Житомиртеплокоммунэнерго".

Как пояснили в ведомстве, в течение дня, когда на улице тепло, котлы отключаются и в системе остается циркуляция теплоносителя (воды - ред.). Теплоноситель циркулирует, пока не охлаждается до определенного температурного уровня.

"Для каждой котельной имеем значение температуры теплоносителя на входе в котельную, при котором нужно включать котлы. Итак, как только температура теплоносителя снижается до этого предела, котельная снова включается", - говорится в сообщении.

Такой режим позволяет не перегревать помещение, а пока котельные не работают, оплата за тепло не начисляется.

"При таком режиме работы дома не успевают остыть ниже нормативной температуры, поэтому на комфорте житомирян это не сказывается", - заявили в "Житомиртеплокоммунэнерго".

Следует заметить, что по данным метеорологов, 24 февраля, Украина будет самой теплой из стран Европы. Температура воздуха максимально поднимется до +15 градусов. Однако пока они не зафиксировали начало метеорологической весны в Украине. Для определения этого момента нужно, чтобы среднесуточная температура в течение нескольких дней превышала 0 градусов на конкретной метеостанции.

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