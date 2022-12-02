Десятки 200-х и 300-х. ВСУ накрыли позиции оккупантов под Мелитополем, - Федоров

Украинские войска нанесли удар по позициям россиян недалеко от села Терпенье в Запорожской области. У врага есть потери и раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
"Недалеко от Терпения оккупанты получили настолько горячий привет от ВСУ, что теперь десятками везут "двухсотых" и "трехсотых" в городскую больницу", - рассказал он, добавив карту с местом, где были поражены позиции врага.
Напомним, ранее Федоров сообщил, что российские войска несут потери на Запорожском направлении. Раненых оккупантов в Мелитополь свозят грузовиками. Под госпиталь используют даже школу.
Как сообщалось, в среду, 30 ноября, ночью возле Мелитополя (Запорожская область) в двух населенных пунктах были уничтожены казармы российских оккупантов.
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