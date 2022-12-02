Десятки 200-х и 300-х. ВСУ накрыли позиции оккупантов под Мелитополем, - Федоров

Украинские войска нанесли удар по позициям россиян недалеко от села Терпенье в Запорожской области. У врага есть потери и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Недалеко от Терпения оккупанты получили настолько горячий привет от ВСУ, что теперь десятками везут "двухсотых" и "трехсотых" в городскую больницу", - рассказал он, добавив карту с местом, где были поражены позиции врага.