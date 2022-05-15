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На Запоріжжі окупанти облаштували в'язницю для солдатів, які не хочуть воювати. Тіла загиблих спалюють у курнику

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Запорізька область, Неділя 15 травня 2022 00:43
На Запоріжжі окупанти облаштували в'язницю для солдатів, які не хочуть воювати. Тіла загиблих спалюють у курнику Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Російські військові в Кам'янці Пологівського району Запорізької області відправляють своїх солдатів, які відмовилися брати участь у бойових діях, до "в'язниці", що була облаштована окупантами в приміщенні місцевого училища.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Запорізької обласної військової адміністрації.

У цьому селищі міського типу фіксується скупчення військ РФ - їх техніка регулярно переміщається населеним пунктом.

Також загарбники на блокпостах перевіряють документи місцевих жителів, роблять повний огляд авто, телефону та особистих речей. Зазначається, що з недавніх пір рашисти стали вимагати пред'являти ще й спеціальний пропуск, який видають в окупаційній комендатурі.

"Приміщення училища росіяни перетворили на в’язницю, в якій тримають своїх військовослужбовців, які відмовляються воювати. У колишньому курнику поблизу селища росіяни спалюють своїх же загиблих на полі бою", - йдеться в публікації.

За словами місцевих жителів, загарбники планують перепис населення.

В ОВА поінформували, що на Запорізькому напрямку противник зосередив основні зусилля на артилерійських обстрілах позицій ЗСУ. Також зберігається загроза ракетно-бомбових ударів російської армії по цивільних об'єктах області. Загарбники продовжують обстрілювати Гуляйполе.

У селі Костянтинівка Мелітопольського району окупанти риють окопи вздовж річки молочна. Аналогічні заходи проводяться в селах Вознесенка, Мордвинівка, Дунаївка, Гірсівка тощо.

У Мелітополі рашисти намагаються відновити виробництво військової продукції на місцевому заводі автотракторних запчастин - окупанти наказали зібрати всіх працівників і запустити виробничий процес.

Нагадаємо, раніше в Генштабі повідомили, що окупанти відмовляються воювати, і РФ має проблеми з ротацією батальйонів.

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