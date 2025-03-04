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УПЛ: самая дорогая звезда лиги и тренер, идущий на вылет, официально признаны героями 19-го тура

Киев, Вторник 04 марта 2025 16:06
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УПЛ: самая дорогая звезда лиги и тренер, идущий на вылет, официально признаны героями 19-го тура Фото: Георгий Судаков (ФК "Шахтер")
Автор: Андрей Костенко

По итогам 19-го тура отечественная Премьер-лига отдала награды лучшим игроку и тренеру - представителям донецкого "Шахтера" и "Ингульца" из Петрово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Триумфатором среди наставников стал Василий Кобин, который во главе аутсайдера "Ингульца" уложил на лопатки претендента на медали "Кривбасс" (2:0). В топ-3 тренеров 19-го тура также вошли Марино Пушич ("Шахтер") и Владислав Лупашко ("Карпаты").

Лучшим игроком назвали полузащитника "Шахтера" Георгия Судакова - автора двух голов и результативной передачи в игре с "Александрией" (3:0) в центральном матче тура. В топ-5 игроков также вошли Александр Яцык ("Заря"), Олег Пушкарев ("Ингулец"), Бруниньо ("Карпаты") и Илья Крупский ("Ворскла").

Кроме того, определена символическая сборная тура по системе 4-5-1. В нее попали: Паламарчук ("Ингулец") - Мирошниченко ("Карпаты"), Матвиенко ("Шахтер"), Джордан ("Заря"), Крупский ("Ворскла") - Пушкарев ("Ингулец"), Яцык ("Заря"), Судаков ("Шахтер"), Скляр ("Ворскла"), Бруниньо ("Карпаты") - Будковский ("Заря").

Вчего, определяя лучших, эксперты вспоминали 19 футболистов и 8 тренеров на звание героев 19-го тура. А также 54 кандидата в символическую сборную.

УПЛ: самая дорогая звезда лиги и тренер, идущий на вылет, официально признаны героями 19-го тура

Ранее подвели итоги 19-го тура УПЛ с видео лучших моментов всех матчей.

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