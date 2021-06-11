RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Десять країн НАТО витратять на військові потреби понад 2% ВВП у 2021 році

Автор: РБК-Україна

Десять країн Північноатлантичного альянсу витратять на військові потреби більше 2% свого валового внутрішнього продукту (ВВП). Найбільшу частину свого ВВП-3,82% - на оборону в 2021 році виділить Греція.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

У свою чергу Сполучені Штати виділять 3,52% свого ВВП на оборону, але при цьому сума складе 726 млрд доларів, що є найбільшою з усіх країн. Решта 29 країн сумарно виділять 323 млрд доларів.

Відзначається, що сумарні військові витрати всіх країн Альянсу в цьому році зростуть на 4,1% в 2021 році і знову перевищать 1 трлн доларів, склавши 1,05 трлн доларів.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг висловив стурбованість з приводу тісної співпраці Білорусі з Росією. Він застеріг президентів РФ і Білорусі від дестабілізації на східному фланзі НАТО.

Крім того, раніше президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість формуванням та виконанням державного оборонного замовлення. У зв'язку з цим РНБО провела міжвідомчу нараду.

Додамо, що Єнс Столтенберг заявляв, що ЄС не може самостійно забезпечити безпеку Європи. Для цього ЄС необхідна військова допомога з боку Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялося, що глава Пентагону закликав зміцнювати НАТО для стримування Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАТОоборонаВВП