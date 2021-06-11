Десять країн НАТО витратять на військові потреби понад 2% ВВП у 2021 році

Десять країн Північноатлантичного альянсу витратять на військові потреби більше 2% свого валового внутрішнього продукту (ВВП). Найбільшу частину свого ВВП-3,82% - на оборону в 2021 році виділить Греція.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

У свою чергу Сполучені Штати виділять 3,52% свого ВВП на оборону, але при цьому сума складе 726 млрд доларів, що є найбільшою з усіх країн. Решта 29 країн сумарно виділять 323 млрд доларів. Відзначається, що сумарні військові витрати всіх країн Альянсу в цьому році зростуть на 4,1% в 2021 році і знову перевищать 1 трлн доларів, склавши 1,05 трлн доларів.