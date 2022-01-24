Десять обстрілів на Донбасі: поранено українського військового

З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики Російської Федерації десять разів відкрили вогонь по позиціях українських військових. Унаслідок обстрілів отримав поранення військовий.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.
Окупанти відкривали вогонь з кулеметів, гранатометів, артилерії та стрілецької зброї.
Вони обстрілювали позиції ЗСУ:
"Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.
З початку доби, 24 січня, порушень не зафіксовано.
Нагадаємо, 22 січня унаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі був поранений військовий.