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Десять обстрілів на Донбасі: поранено українського військового

Автор: Артур Родивилов

З початку доби в районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики Російської Федерації десять разів відкрили вогонь по позиціях українських військових. Унаслідок обстрілів отримав поранення військовий.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ООС.

Окупанти відкривали вогонь з кулеметів, гранатометів, артилерії та стрілецької зброї.

Вони обстрілювали позиції ЗСУ:

  • у напрямку Водяного - 4 рази;
  • двічі поблизу Попасної;
  • у бік Катеринівки;
  • недалеко від Новозванівки;
  • в околицях Причепилівки.

"Унаслідок дій ворога один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Воїн знаходиться в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - йдеться в повідомленні.

З початку доби, 24 січня, порушень не зафіксовано.

Нагадаємо, 22 січня унаслідок обстрілів з боку проросійських бойовиків на Донбасі був поранений військовий.

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