Десять областей и три причины. Без света в Украине более полутысячи населенных пунктов

На утро понедельника, 20 ноября, без света остаются 527 населенных пунктов в десяти областях Украины. Причинами являются непогода, российские обстрелы и технические нарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.

Днепропетровская область

По технологическим причинам без света в области оставалось почти 80 тысяч абонентов. На утро 20 ноября без света более 16,5 тысячи потребителей. Продолжается возобновление энергоснабжения. Также в регионе отключены почти 1000 потребителей в результате боевых действий.

Донецкая область

В результате боевых действий и непогоды за сутки в области оставались без света почти 16 тысяч потребителей. В регионе остаются обесточенными 129 населенных пунктов.

Запорожская область

Из-за непогоды без света оставались более 13 тысяч абонентов. По техническим причинам обесточивалось еще более 9 тысяч потребителей. Суммарно за минувшие сутки энергетики вернули свет для более чем 19 тысяч абонентов. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Кроме того, россияне повредили воздушную линию 35 кВ. Как отмечается, обследование состоится после разрешения военных.

Николаевская область

Из-за непогоды отключался свет у почти 6 тысяч потребителей в 35 населенных пунктах области.

Одесская область

В результате ухудшения погодных условий отключались более 63 тысяч потребителей. В регионе остаются без света более 2,3 тысяч абонентов.

Полтавская область

Из-за ветра, налипание мокрого снега обесточено более 5,6 тысяч абонентов. Продолжаются ремонтные работы.

Сумская область

Из-за технических нарушений без света остались 6 населенных пунктов области. Работы по возобновлению энергоснабжения продолжаются. Из-за боевых действий в области отключены более 2,7 тысяч потребителей.

Харьковская область

В результате ночных обстрелов городов Борова, Купянск, Волчанск зафиксировано повреждение сетей. Из-за боевых действий в области остаются обесточенными более 17,6 тысяч потребителей.

Херсонская область

Из-за обстрелов и неблагоприятных погодных условий в области за сутки отключились более 8 тысяч точек учета.

Черниговская область Враг повредил обстрелом воздушную линию, произошел обрыв проводов. В результате без света остались более 900 абонентов.