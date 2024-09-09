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Десна у Чернигова потемнела и фиксируется массовый замор рыбы

Фото: Десна возле Чернигова потемнела и гибнет рыба (buvr.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Вода в Десне возле Чернигова потемнела и фиксируется массовый замор рыбы. В то же время, город не потребляет воду из реки, поэтому угрозы жизни и здоровью черниговцев нет.

Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Чернигова Александр Ломако, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Telegram.

"По состоянию на 7 утра 9 сентября на Золотом берегу (центральный пляж Чернигова) наблюдается незначительный неприятный запах. В реке вода темного цвета. Местами массовый замор рыбы", - написал он.

По его словам, сейчас проходит заседание оперативного штаба. Рыбу будут собирать и отвозить на утилизацию в определенное место. Работают городские службы, экологи и ГСЧС.

Ломако напомнил, что посещение пляжа запретили на прошлой неделе. "Муниципальная стража контролирует ситуацию на месте. Ужесточен контроль за продажей всех видов рыбы в городе. Также работает станция аэрации КП "Черниговводоканал" в районе переправы", - добавил он.

Чиновник пояснил, что Чернигов не потребляет воду из рек. "Город использует воду из скважин. Поэтому угрозы жизни и здоровью черниговцев нет", - сообщил Ломако.

Загрязнение Сейма из Курской области

Напомним, 28 августа мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы.

Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в Сейме значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности аммония и взвешенных веществ.

Река Сейм протекает в Курской области РФ, где сейчас проходят боевые действия. Затем она впадает в Десну в Черниговской области. В свою очередь, Десна впадает в Днепр возле Киева.

В Киеве заявили, что профильные службы мониторят состояние питьевой воды на территории Киева и воды в акватории рек Десна и Днепр. Если качество воды ухудшится, Киевводоканал обеззаразит воду.

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Чернигов