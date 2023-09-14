Дешеветь уже не будет. Какие цены на жилье в Киеве осенью и где больше всего растут цены

Рынок активизируется. Кто покупает жилье в столице сейчас

В конце августа и начале сентября многие студенты поступали в университеты в Киеве, и части студентов родители покупали квартиры. По состоянию на конец августа наблюдался рост спроса на квартиры, говорит в комментарии РБК-Украина специалист в сфере продвижения недвижимости из компании Home Dev Татьяна Чеботаева.

"Как правило, интересовались новостройками. Основной запрос – жилье не выше 9-10-го этажа: часть людей подозревает, что осенью и зимой возможны новые блекауты. На "старые" квартиры спрос тоже есть. Там основное пожелание – чтобы был газ. Также хочу отметить, что сейчас очень популярна государственная программа єОселя (программа доступного кредитования жилья под 3% – ред). Когда она заработала, то спрос на квартиры быстро стал расти", – описывает ситуацию на рынке специалист.

Программой єОселя могут воспользоваться военные, учителя, научные и медработники. По словам риелтора, после старта программы люди активнее звонить по телефону, интересоваться жильем. В Киеве есть популярные жилые комплексы, где уже 10-15 человек ждут в очереди квартиры по программе єОселя.

Фото: Спрос на недвижимость напрямую зависит от ситуации с возможными обстрелами столицы (Виталий Носач/РБК-Украина)

"В целом мы видим увеличение спроса на жилье по вот таким разным причинам. Наибольший спрос – на жилье в больших комплексах. Но и вторичное жилье также спрашивают, покупают", – говорит она.

Будет ли дорожать жилье осенью и чего ждать от цен

Рост цен на недвижимость наблюдается по меньшей мере за последние полгода. Дорожают не только новостройки, но и старый жилищный фонд, убеждена Татьяна Чеботаева.

"Подорожание подогревается среди прочего и мнением о том, что столица более защищена, чем другие города. Был определенный период, когда цены росли, и сейчас стоимость она сейчас держится, жилье точно не дешевеет", – говорит собеседница.

Если осенью и зимой снова будут существенные блекауты, это остановит рост цены, рынок может на время "замереть", пока ситуация не улучшится. Но если в энергетике все будет более или менее хорошо, то цены на квартиры могут расти и дальше. По наблюдениям Татьяны, за полгода больше всего подорожало жилье в Подольском и Шевченковском районах. Также – на Печерске, но там квартиры дорогие всегда были.

"Будет ли и дальше дорожать жилье, зависит от того оправдаются ли прогнозы относительно блекаутов. Если обстрелов, а соответственно и массовых отключений света не будет, то цена останется на том же уровне как сейчас. Но если будут блекауты, это немного задержит рост цены. Но только на определенный период. Как только кризис будет преодолен, цена снова будет расти", – прогнозирует специалист.

Фото: Блекауты могут снизить стоимость квартир, но затем ситуация стабилизируется (Виталий Носач/РБК-Украина)

Сколько стоит жилье по районам Киева

По данным аналитиков Лун, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в столице по районам составляет:

Печерский – 128 000 долларов;

Шевченковский – 75 000;

Голосеевский – 65 000;

Днепровский – 59 900;

Дарницкий – 59 000;

Подольский – 58 000;

Соломенский – 54 500;

Оболонский – 53 000;

Святошинский – 44 000;

Деснянский – 41 600.

По данным аналитиков, средняя стоимость двухкомнатных квартир на вторичке по районам Киева составляет: