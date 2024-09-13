Дешево не будет: в Минагрополитики дали прогноз по ценам на овощи и картофель

"Мы в принципе по большинству овощных культур имеем собственное обеспечение. Нет перепроизводства, поэтому и не видим мегадешевых цен на овощи, в том числе на картофель. Но его достаточно где-то по балансу. С точки зрения объективной себестоимости производства цена сопоставима", – сказал он.

Высоцкий заявил, что значительного импорта или экспорта не предусматривается "плюс-минус мы на уровне с внутренним рынком".

"Не будет таких экстрацен, как в 22-м, когда мы резко временно потеряли левобережную часть Херсонщины и Запорожья. Но и не будет каких-то меганизких цен, потому что адаптировались. Производители понимают, что потребление снизилось", - добавил чиновник.

Высоцкий напомнил, что цены на овощи будут традиционно повышаться до весны из-за расходов на хранение. По его словам, электричество будет дорогим, поэтому влияние затрат будет больше, чем в предыдущем году.

Инфляция в Украине

Напомним, что потребительские цены в Украине в августе 2024 года выросли на 0,6%. Годовая инфляция ускорилась до 7,5%. По данным Госстата, овощи подорожали за месяц на 5,2%, за год – на 36%.

В прошлом году цены на овощи в Украине были чрезвычайно низкими из-за рекордного урожая.

Как отметили в НБУ, рост цен на сырые продукты питания возобновился – до 3,7% р/с. НБУ прогнозирует, что инфляционное давление будет сохраняться и в последующие месяцы из-за увеличения затрат бизнеса на оплату труда и электроэнергию, поэтапное повышение акцизов и эффекты переноса девальвации гривны в предыдущие месяцы.