Десантно-штурмовые войска приглашают присоединиться к своим рядам. Что для этого нужно

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины приглашают присоединиться к своим рядам. Для этого для начала нужно подать заявку и заполнить анкету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДШВ ВСУ .

"Присоединяйся к рядам Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины - символу смелости, преданности и отваги. Ты не только защитишь свою страну, но и станешь частью движущей силы, которая изменит ход истории. Преодолевать трудности, бороться за победы - это твое предназначение", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы оказаться в рядах украинских десантников, для начала нужно подать заявку и заполнить анкету.

"Заполните анкету, расскажите о своей профессии, и позвольте нам найти место для тебя, где именно твои гражданские навыки пригодятся. Заполняй анкету сейчас и стань частью нашей единственной семьи, чтобы вместе защитить то, что мы больше всего ценим!" - говорят в ДШУ ВСУ.

Штурмовики подчеркивают, что во время испытаний для Украины необходимо приобщаться к защите Батькивщины.

"Именно твоя решительность, смелость и высокий уровень профессионализма могут внести решающий вклад в нашу общую победу. Наша армия нуждается в тех, кто принесет свой неповторимый опыт в это благородное дело", - резюмируют они.