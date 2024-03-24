Десантно-штурмовые войска приглашают присоединиться к своим рядам. Что для этого нужно
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины приглашают присоединиться к своим рядам. Для этого для начала нужно подать заявку и заполнить анкету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДШВ ВСУ.
"Присоединяйся к рядам Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины - символу смелости, преданности и отваги. Ты не только защитишь свою страну, но и станешь частью движущей силы, которая изменит ход истории. Преодолевать трудности, бороться за победы - это твое предназначение", - говорится в сообщении.
Для того, чтобы оказаться в рядах украинских десантников, для начала нужно подать заявку и заполнить анкету.
"Заполните анкету, расскажите о своей профессии, и позвольте нам найти место для тебя, где именно твои гражданские навыки пригодятся. Заполняй анкету сейчас и стань частью нашей единственной семьи, чтобы вместе защитить то, что мы больше всего ценим!" - говорят в ДШУ ВСУ.
Штурмовики подчеркивают, что во время испытаний для Украины необходимо приобщаться к защите Батькивщины.
"Именно твоя решительность, смелость и высокий уровень профессионализма могут внести решающий вклад в нашу общую победу. Наша армия нуждается в тех, кто принесет свой неповторимый опыт в это благородное дело", - резюмируют они.
Десантно-штурмовые войска ВСУ
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (абревиатура ДШВ ВСУ) - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части.
Отметим, что десантники постоянно уничтожают оккупантов на фронте в Украине. К примеру, недавно украинские десантники уничтожили терминал спутниковой связи Starlink. Он был обнаружен у окупантов на одном из участков фронта. Также в январе сообщалось, что украинский десантник в одном бою уничтожил четыре ББМ оккупантов. Вражеский штурм на Таврическом направлении удалось сорвать.
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