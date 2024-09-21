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Штурм длился целые сутки. Десантники показали, как отбивали массированную атаку РФ

Украина, Суббота 21 сентября 2024 09:37
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Штурм длился целые сутки. Десантники показали, как отбивали массированную атаку РФ Фото: десантники ВСУ отбили штурм РФ на фронте, который длился целые сутки (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники отбили массированный штурм оккупантов на фронте. Он длился целые сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Вчерашнее утро в зоне ответственности 46-й бригады выдалось чрезвычайно "горячим". Российские оккупанты прибегли к очередному массированному штурму, который с разной интенсивностью длился на протяжении всех суток", - говорится в сообщении.

Как отмечают десантники, под аккомпанемент КАБов враг атаковал танками, БТР, БМП.

"В общей сложности зафиксировано 24 попытки прорыва, в который по разным направлениям россияне бросили 52 единицы техники. Десантники 46-й бригады "горячо встретили гостей" огнем артиллерии и FPV-дронами, привлекли танковую роту и штурмовые группы для зачистки пехоты противника в укрытиях", - добавили в ДШВ ВСУ.

Потери РФ после длительного штурма

Украинским военным удалось уничтожить по восемь танков и БМП, четыре БТР, по одному МТЛБ и мото, повреждено четыре БМП.

"Уцелевшая техника успела вовремя убраться к своим. Безвозвратные и санитарные потери личного состава составляли 72 оккупанта", - рассказали десантники.

Потери РФ в Украине

За 20 сентября ВСУ ликвидировали 1440 российских военных. Кроме того, ВСУ уничтожили десятки танков, дронов и артиллерийских систем противника.

Добавим, что за вторую неделю сентября, ВСУ ликвидировали 8540 российских военных. Также удалось "отминусовать" самолет, 305 артсистем и 370 дронов.

В то же время, по данным президента Владимира Зеленского, за прошлую неделю РФ применила по Украине более 800 КАБов и почти 300 дронов. Также оккупанты запустили около 30 ракет.

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