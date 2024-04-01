Десантники уничтожили большую колонну российских танков и БМП (видео)

Генштаб ВСУ сегодня сообщал, что украинские военные отбили 22 атаки противника на Новопавловском направлении, удержали позиции и отразили штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении.

А потери России на войне против Украины за последние сутки составляли 710 кафиров, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 442 880 военных.

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