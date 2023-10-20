Десантники обнаружили, артиллеристы ударили. ВСУ уничтожили вражескую "Нону" (видео)

Силы обороны Украины обнаружили позиции российской самоходной артиллерийской установки "Нона" и уничтожили ее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Украинский разведывательный БПЛА "Аист-100" 71 отдельной егерской бригады ДШВ обнаружил вражескую САУ "Нона".

Оккупанты пытались ее спрятать в одной из посадок на одном из самых горячих участков фронта. Сразу после этого оператор дрона передал координаты и корректировал работу пушек.

"Артиллерия дружественного подразделения точным ударом уничтожила вражескую технику", - говорится в сообщении.

ВСУ уничтожают россиян

Украинские бойцы на Таврическом направлении продолжают наносить урон российским захватчикам. В частности, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 1051 оккупанта и 143 единицы военной техники врага.

Также бойцы Сил специальных операций ВСУ уничтожили на Авдеевском направлении несколько единиц тяжелой техники российских оккупантов, вместе с живой силой.

Всего Силы обороны Украины ликвидировали около 292 060 оккупантов с начала вторжения РФ.