Десантники разгромили большой штурм россиян под Курахово: уничтожены танки (видео)

Как отметили в подразделении, россияне попытались прорвать оборону десантников в районе села Константиновка. Для этого они бросили на штурм четыре танка и 17 боевых бронированных машин с пехотой.

"В ходе боя десантники сожгли три танка и три бронемашины с пехотой. Еще одну ББМ повредили. Другая техника позорно сбежала с поля боя", - сказано в сообщении.

При этом 15 оккупантов были ликвидированы, а еще девять - получили ранения.

В обороне участвовали артиллеристы, пилоты дронов, противотанкисты и пехота.