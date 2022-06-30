ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії
Фото: за добу ЗСУ ліквідували ще 150 російських окупантів (Getty Images)
За добу Росія втратила у війні проти України ще близько 150 своїх військових. Загальна кількість втрат РФ за чотири місяці військових дій становить близько 35600.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.
У відомстві повідомили, що за минулу добу російські окупанти зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку.
Загальні бойові втрати військ РФ на 30 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 35600 (+150) осіб ліквідовано,
- танків - 1573 (+1),
- бойових броньованих машин - 3726 (+6),
- артилерійських систем - 790 (+9),
- РСЗВ - 246 (+0),
- засоби ППО - 104 (+1),
- літаків - 217 (+0),
- вертольотів - 185 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 641 (+1),
- крилаті ракети - 143 (+1),
- Кораблі / катери - 14 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4),
- спеціальна техніка - 61 (+0).