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ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії

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Київ, Четвер 30 червня 2022 09:05
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати Росії Фото: за добу ЗСУ ліквідували ще 150 російських окупантів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

За добу Росія втратила у війні проти України ще близько 150 своїх військових. Загальна кількість втрат РФ за чотири місяці військових дій становить близько 35600.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ в Facebook.

У відомстві повідомили, що за минулу добу російські окупанти зазнали найбільших втрат на Бахмутському напрямку.

Загальні бойові втрати військ РФ на 30 червня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 35600 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків - 1573 (+1),
  • бойових броньованих машин - 3726 (+6),
  • артилерійських систем - 790 (+9),
  • РСЗВ - 246 (+0),
  • засоби ППО - 104 (+1),
  • літаків - 217 (+0),
  • вертольотів - 185 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 641 (+1),
  • крилаті ракети - 143 (+1),
  • Кораблі / катери - 14 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2602 (+4),
  • спеціальна техніка - 61 (+0).

Нагадаємо, авіація Повітряних сил ЗСУ завдала до 20 авіаударів по позиціях російських військ за різними напрямками.

Крім того, українські військові знищили зенітний гарматно-ракетний комплекс "Панцир-С1" армії РФ.

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