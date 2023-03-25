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Десантники озвучили сроки подготовки мобилизованных перед отправкой на фронт

Фото: десантники озвучили сроки подготовки мобилизованных перед отправкой на фронт (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Срок подготовки мобилизованных военных десантников составляет один-два месяца. Бойцы не отправляются на фронт без базовой подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника штаба Командования ДШВ ВСУ полковника Виктора Люльчака.

По его словам, в настоящее время проходит согласование военнослужащих в центрах подготовки ДШВ, также открываются новые школы подготовки.

"Ни один мобилизованный военнослужащий не попадает на фронт, в боевые действия без прохождения базовой общевойсковой подготовки или, если это нужно, профессиональной общевойсковой подготовки", - заявил Люльчак.

Он пояснил, что сроки такой подготовки зависят от того, нужна только базовая подготовка или необходима также и профессиональная подготовка.

"Это два месяца или как минимум один месяц", - утверждает Люльчак.

Он добавил, что Командование десантно-штурмовых войск продолжает процесс наращивания численности личного состава и введения новых подразделений в соответствии с вызовами, которые ставит перед нами война.

"К настоящему времени наша численность выросла в разы. Точную цифру, к сожалению, назвать вам не могу", - сказал Полковник.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, какие бывают виды повесток.

Также мы писали, что лица с инвалидностью могут быть призваны на службу по собственному согласию во время военного положения.

Кроме того, РБК-Украина разъясняло, кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Украине.

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військовийДесантно-штурмовые войскаМобилизация в Украине