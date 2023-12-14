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Десантники за два дня уничтожили два десятка техники оккупантов в Донецкой области (видео)

Фото: в Донецкой области ВСУ ликвидировали более 20 единиц техники РФ (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

В Донецкой области десантники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожили и повредили в течение двух дней боев более двадцати единиц бронетехники противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины.

"Десантники 79 отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины продолжают сдерживать врага на одном из самых горячих направлений Донбасса", - пояснили в ВСУ.

По данным военных, в течение двух последних дней "маруновые береты" уничтожили и повредили двадцать одну единицу бронетехники противника, из которых 10 – танки.

Кроме того, бойцами соединения было уничтожено около сотни оккупантов, пытавшихся штурмовать наши позиции.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, силы обороны Украины продолжают удерживать оборону в районе Авдеевки и занимают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области. За прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений.

В частности, согласно отчету Института изучения войны, ВСУ продолжают ведение наступательных и оборонных действий. ВСУ отразили по меньшей мере 51 российскую атаку на Авдеевском направлении. Также украинские силы продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонской области.

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 14 декабря, составили 1300 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 342 800 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 танков, 33 БПЛА и 22 ББМ.

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