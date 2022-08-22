Зухвалість Росії зростає. Зеленський закликав ЄС не зволікати з новим пакетом санкцій
Євросоюзу необхідно ввести новий пакет санкцій проти Росії, оскільки чим довше проміжок між обмеженнями, тим сильніше зухвалість Кремля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.
"Я вдячний всім європейським політикам, які не забувають, що восьмий санкційний пакет проти Росії потрібен. Чим довше проміжок між санкційними пакетами, тим більше зухвалість Росії", - заявив Зеленський.
Також він зазначив, що вдячний всім союзникам, які просувають необхідність визнати Росію країною-терористом. За його словами, це рішення буде прийнято в будь-якому випадку, це тільки питання часу.
"Питання тільки в тому, скільки ще Росія встигне забрати життів, поки удари у відповідь від міжнародного співтовариства не стануть дійсно відчутними для тих, хто відповідальний за цей терор", - додав президент.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Естонія має намір зробити офіційну пропозицію Європейської Комісії про введення восьмого пакету санкцій проти РФ.
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