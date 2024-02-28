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Госучреждениям на ВОТ раздали план явки на "выборах президента РФ", - ЦНС

Фото: на оккупированных территориях раздали план явки на избирательные участки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Все руководители "учебных заведений" и других фейковых структур на временно оккупированных территориях получили план по явке подчиненных на "избирательные участки".

Отмечается, что в России и на временно оккупированных территориях (ВОТ), начинается пропагандистское шоу с названием "выборы президента РФ", цель которого создать коллективную ответственность за преступления Кремля.

То есть засвидетельствовать поддержку со стороны россиян политики своего диктатора Владимира Путина, а также "легализовать" оккупацию ВОТ путем рисования явки. Для этого всем коллаборационистам поставили задачу обеспечить норму явки на определенный участок от каждого предприятия или учреждения.

В то же время руководителей предупредили, что благодаря видеонаблюдению с системой распознавания лиц на участках, будет известно, был ли выполнен план, и пригрозили последствиями в случае его невыполнения.

Выборы в России

Очередные выборы президента РФ продлятся три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. В начале декабря прошлого года Владимир Путин официально заявил о намерении вновь переизбираться. В таком случае диктатор сможет оставаться у власти как минимум до 2030 года. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путина переизберут с результатом в 90% голосов.

На прошлой неделе захватчики начали формировать "избирательные участки" для проведения так называемых "выборов" президента на временно оккупированных территориях.

На днях на временно оккупированной территории Запорожской области началось "досрочное голосование" в "выборах" президента РФ. Захватчики обходят дома местного населения и под давлением заставляют голосовать.

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