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В Госцентре занятости рассказали, на какие работы труднее всего трудоустроиться в Украине

Фото: на какие работы труднее всего трудоустроиться в Украине (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Наибольшие трудности в трудоустройстве в Украине возникают у специалистов, в сфере которых была проведена компьютеризация.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала и.о. директора Департамента реализации политики занятости Государственного центра занятости Елена Мельник.

"Это связано с прогрессом. К примеру, операторы компьютерного набора, администраторы или бухгалтеры ручного счета. Есть достаточно много людей с такими профессиями", - отмечает она.

Сегодня наибольшие трудности с трудоустройством испытывают работники таких профессий :

  • почтальон;
  • уборщик;
  • укладчик-упаковщик;
  • подсобный рабочий;
  • помощник воспитателя;
  • делопроизводитель, экономист;
  • юрист;
  • администратор;
  • специалист государственной службы.

 

Напомним, мы сообщали, что в сентябре 2023 года уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума.

Количество зарегистрированных безработных упало до 103,3 тысяч, среди которых 74,6 тысячи - женщины.

Кроме того, мы сообщали, что во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

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