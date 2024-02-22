В Госцентре занятости рассказали, на какие работы труднее всего трудоустроиться в Украине

Напомним, мы сообщали, что в сентябре 2023 года уровень официальной безработицы в Украине упал до очередного исторического минимума.

Количество зарегистрированных безработных упало до 103,3 тысяч, среди которых 74,6 тысячи - женщины.

Кроме того, мы сообщали, что во время войны продолжительность выплаты пособия по безработице не может превышать 90 календарных дней.

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