Госспецсвязи приказало заблокировать сайты государственных лотерей МСЛ и УНЛ: в чем причина

Госспецсвязи издало распоряжение о блокировании сайтов операторов государственных лотерей МСЛ и УНЛ. Как следует из документа, данное распоряжение действует до прекращения или отмены военного положения в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AIN .

По словам журналиста Евгения Плинского, решение было принято после обращения Бюро экономической безопасности (БЭБ), подозревающего руководство лотерейных компаний в организации незаконных онлайн-казино.

Он также добавил, что операторы маскировали свою незаконную деятельность под проведение лотерей, избегая уплаты налогов с помощью схемы "дропов".

По его данным, БЭБ уже объявило подозрения директору УНЛ Андрею Бочковскому и генеральному директору МСЛ Ивану Железняку за организацию и проведение азартных игр без соответствующей лицензии.

БЭБ продолжает проводить расследование и готовится к оглашению новых подозрений. Распоряжение о блокировке доменов и сайтов было издано еще 16 августа, однако, по состоянию на 21 августа, они продолжают работать.

Больше подробностей о работе онлайн-казино и лотерей в Украине и как могут ограничить игорный бизнес - читайте в материале РБК-Украина.