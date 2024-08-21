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Держспецзв'язку наказало заблокувати сайти державних лотерей МСЛ та УНЛ: у чому причина

Середа 21 серпня 2024 13:59
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Держспецзв'язку наказало заблокувати сайти державних лотерей МСЛ та УНЛ: у чому причина Фото: Держспецзв'язку наказало заблокувати сайти державних лотерей МСЛ та УНЛ (facebook.com/mslofficial)
Автор: Олександр Мороз

Держспецзв'язку видало розпорядження про блокування сайтів операторів державних лотерей МСЛ та УНЛ. Як випливає з документа, дане розпорядження діє до припинення або до скасування воєнного стану в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AIN.

За словами журналіста Євгена Плінського, рішення було ухвалене після звернення Бюро економічної безпеки (БЕБ), яке підозрює керівництво лотерейних компаній в організації незаконних онлайн-казино.

Він також додав, що оператори маскували свою незаконну діяльність під проведення лотерей, уникаючи сплати податків за допомогою схеми "дропів".

За його даними, БЕБ вже оголосило підозри директору УНЛ Андрію Бочковському та генеральному директору МСЛ Івану Залізняку за організацію та проведення азартних ігор без відповідної ліцензії.

БЕБ продовжує проводити розслідування та готується до оголошення нових підозр. Розпорядження про блокування доменів і сайтів видали ще 16 серпня, однак, станом на 21 серпня, вони продовжують працювати.

Більше подробиць про роботу онлайн-казино та лотерей в Україні, та як можуть обмежити гральний бізнес - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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