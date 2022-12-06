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Госслужбу по этнополитике и свободе совести подчинят непосредственно Кабмину

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Киев, Вторник 06 декабря 2022 18:15
Госслужбу по этнополитике и свободе совести подчинят непосредственно Кабмину Фото: госслужба по этнополитике и свободе совести будет подчиняться Кабмину (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Госслужбу Украины по этнополитике и свободе совести отнесут к центральным органам исполнительной власти и непосредственно подчинят Кабинету министров Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"На прошлой неделе на заседании СНБО был рассмотрен вопрос о связях отдельных религиозных кругов в Украине с государством-агрессором. Как сказал на днях президент Владимир Зеленский, мы должны гарантировать духовную независимость нашего народа и не дадим врагу ослабить нас изнутри", - заявил Шмыгаль.

По его словам, структурные подразделения местных госадминистраций, к полномочиям которых относятся вопросы деятельности религиозных организаций, станут подотчетны и подконтрольны Государственной службе Украины по этнополитике.

Ранее мы писали, что в четверг, 1 декабря, состоялось заседание СНБО Украины, на котором рассматривались многочисленные факты связей отдельных религиозных кругов в Украине с Россией.

Как сообщалось, СБУ 22 ноября провела обыски на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве.

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Денис Шмыгаль
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