Кому в Украине платят 100 тысяч гривен и больше: анализ Госслужбы занятости

В Украине сейчас самые большие заработные платы у военных. Однако среди предприятий невоенного сектора больше всего продолжают зарабатывать в IT.

Отвечая на вопрос о том, кому в Украине платят 100 тысяч гривен Жовтяк рассказала, что больше всего сейчас зарабатывают военные. А вот среди предприятий невоенного сектора больше всего продолжают зарабатывать в IT. Также высокие заработные платы в сфере недвижимости, транспорта, логистики, HR.

"Большие зарплаты получают наладчики различного оборудования, операторы станков с программным управлением. Их зарплаты достигают 80 - 100 тысяч гривен. Инженерные профессии - это минимум 100 тысяч гривен. Приличные зарплаты - в аграрном секторе", - рассказала она.

По ее словам, такая тенденция по заработным платам наблюдается в последнее время. Это связано с уменьшением количества специалистов, поэтому бизнес вынужден поднимать зарплаты.

Она также считает, что после окончания войны не стоит ожидать снижения заработных плат.

"Зарплаты не будут падать, потому что всегда действуют законы демографии и конкуренции. Мы никуда не денемся от конкуренции с нашими европейскими соседями. В перспективе десятилетия зарплаты в Украине должны расти, с сохранением нынешней их структуры. По дефицитным специальностям зарплаты будут только расти", - рассказала Жовтяк.

Она отметила, что в том, что касается трудоустройства участников боевых действий после возвращения с войны - как свидетельствует опрос Украинского ветеранского фонда, 68% нынешних военнослужащих и военнослужащих после демобилизации хотят быть предпринимателями.

"В прошлом году мы на базе наших районных центров занятости открыли 80 офисов "Сделано в Украине", где консультируем граждан и бизнес относительно всех возможностей, которые на сегодня есть по кредитованию, грантам, различным компенсациям, поиску персонала", - сказала она.

В таких центрах желающим открыть собственное дело помогают составить бизнес-план, дают рекомендации на разных этапах подготовки и запуска франшизы. Первый офис "Зроблено в Украине" был открыт в Сумах в марте 2024 года. А сегодня они уже работают почти во всех областных и районных центрах и в Киеве.

Напомним, ранее мы писали о том, что в декабре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах Украины составила 79,8 тысяч гривен. По сравнению с январем (38,6 тысяч гривен) зарплата увеличилась более чем в два раза.

При этом Кабинет министров решил сократить предельную численность работников в шести ведомствах. В целом будет сокращено 90 должностей.