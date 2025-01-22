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Госслужба качества образования провела аудиты в школах: какие нарушения выявлены во время проверки

Фото: выводы и рекомендации Госслужбы качества образования (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Госслужба качества образования (ГСКО) провела внеплановые проверки и институциональные аудиты в учебных заведениях. Большинство школ нуждаются в улучшении условий для обучения и совершенствовании системы оценивания.

Что включают проверки и аудиты

Внеплановые проверки проводятся в тех случаях, когда есть угроза, которая может негативно повлиять на жизнь, здоровье и безопасность учащихся, педагогов и других участников образовательного процесса.

Такими угрозами могут быть, например, нарушение требований к безопасности в учебных заведениях или другие инциденты, которые могут иметь серьезное влияние на образовательный процесс.

С начала 2024 года ГСКО получила возможность проводить внеплановые меры контроля в случае:

  • угрозы, имеющей значительное негативное влияние на права, законные интересы, жизнь и здоровье участников образовательного процесса;
  • соответствующих оснований, определенных нормативными актами, регулирующими проведение внеплановых проверок и институциональных аудитов.

Результаты оценки

В 2024 году ГСКО вместе с территориальными органами провела 132 институциональных аудита в учреждениях общего среднего образования (ЗЗСО).

Часто аудиты проводились в сельской местности (74 случая) и меньше - в городских заведениях (58 случаев). Кроме того, 20 проверок проходили в очно-дистанционном формате. Они проводились по инициативе учредителей, руководителей или педагогических советов учреждений.

Наибольшее количество институциональных аудитов состоялось во Львовской (12), Тернопольской и Винницкой (по 11) областях. В то же время, в областях, которые остаются зонами боевых действий (Харьковская, Херсонская, Запорожская, Донецкая и Луганская), институциональные аудиты не проводились.

По итогам проведенных аудитов учебные заведения получили выводы о состоянии образовательных и управленческих процессов, большая часть школ нуждается в улучшении в аспектах, как оценивание результатов обучения учащихся и создание безопасной среды:

  • Образовательная среда и оценка учебных достижений учащихся: 60% заведений нуждаются в улучшении образовательной среды, в частности создание комфортных и безопасных условий для обучения и взаимодействия учащихся. 67% заведений имеют рекомендации по повышению инклюзивности и мотивации в учебных пространствах.
  • Педагогическая деятельность и управленческие процессы: Педагогическая деятельность и управленческие процессы в большинстве заведений оценены на достаточном уровне, но 61% школ нуждаются в улучшении в части формирования ответственности у учащихся за свои учебные достижения и способности к самостоятельному оцениванию.

Напомним, что Кабмин утвердил новую редакцию положения о сертификации педагогических работников, оно вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Цель сертификации - поддержка и поощрение учителей с высоким уровнем профессионализма.

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