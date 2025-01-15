В Украине обновили правила сертификации учителей: какие условия и надбавки
Кабмин утвердил новую редакцию положения о сертификации педагогических работников, которое вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Основная цель сертификации - поддержка и поощрение учителей с высоким уровнем профессионализма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Сертификация педагогических работников призвана определять и поддерживать педагогов с высоким уровнем мастерства, которые активно внедряют методики компетентностного обучения и делятся своим опытом с коллегами. Успешное прохождение сертификации предоставляет учителям следующие преимущества:
- 20% надбавка к зарплате в течение трех лет;
- зачисление сертификации как аттестации;
- возможность получения или повышения квалификационной категории и педагогического звания.
Ключевые изменения в сертификации:
- Требования к участникам. Принять участие в сертификации смогут педагоги, имеющие не менее 0,25 тарифной ставки по дисциплине, по которой регистрируются.
- Обжалование результатов. Участники получат право обжаловать оценку практического опыта в течение трех дней после ее получения.
- Новый порядок действия сертификата. Сертификаты будут действовать в течение трех лет с 1 января года, следующего после успешного прохождения сертификации.
- Форма тестирования. Независимое тестирование будет проводиться в бумажной или в электронной форме.
- Подготовка экспертов. К оцениванию педагогов будут привлекаться специалисты с опытом работы не менее пяти лет, которые пройдут соответствующее обучение.
Процедура сертификации
Сертификация будет проходить в несколько этапов: независимое тестирование, самооценка и оценка практического опыта работы. Участники смогут повторно пройти сертификацию в случае отказа на любом из этапов.
Администрации учебных заведений обязаны способствовать учителям, желающим пройти сертификацию, в частности обеспечивать замену тех, кто участвует в процессе как эксперт.
Сроки обработки данных:
- Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) будет передавать списки участников, успешно сдавших независимое тестирование, в Государственную службу качества образования (ГСКО) не позднее 1 марта и 1 октября каждого года.
- ГСКО должна завершить оценивание практического опыта до 7 декабря текущего года и передать информацию в УЦОКО.
- УЦОКО будет размещать результаты в электронных кабинетах участников в течение трех рабочих дней.
К сертификации ежегодно будут допускать не более 5000 педагогов.
Напомним, что с 1 января 2025 года в Украине вступили в силу важные изменения в законе Украины "О дошкольном образовании". Они предоставляют местным органам власти новые полномочия по финансовым вопросам в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования.