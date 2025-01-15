В Украине обновили правила сертификации учителей: какие условия и надбавки

Кабмин утвердил новую редакцию положения о сертификации педагогических работников, которое вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Основная цель сертификации - поддержка и поощрение учителей с высоким уровнем профессионализма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины .

Сертификация педагогических работников призвана определять и поддерживать педагогов с высоким уровнем мастерства, которые активно внедряют методики компетентностного обучения и делятся своим опытом с коллегами. Успешное прохождение сертификации предоставляет учителям следующие преимущества:

20% надбавка к зарплате в течение трех лет;

зачисление сертификации как аттестации;

возможность получения или повышения квалификационной категории и педагогического звания.

Ключевые изменения в сертификации:

Требования к участникам . Принять участие в сертификации смогут педагоги, имеющие не менее 0,25 тарифной ставки по дисциплине, по которой регистрируются.

. Принять участие в сертификации смогут педагоги, имеющие не менее 0,25 тарифной ставки по дисциплине, по которой регистрируются. Обжалование результатов . Участники получат право обжаловать оценку практического опыта в течение трех дней после ее получения.

. Участники получат право обжаловать оценку практического опыта в течение трех дней после ее получения. Новый порядок действия сертификата . Сертификаты будут действовать в течение трех лет с 1 января года, следующего после успешного прохождения сертификации.

. Сертификаты будут действовать в течение трех лет с 1 января года, следующего после успешного прохождения сертификации. Форма тестирования . Независимое тестирование будет проводиться в бумажной или в электронной форме.

. Независимое тестирование будет проводиться в бумажной или в электронной форме. Подготовка экспертов. К оцениванию педагогов будут привлекаться специалисты с опытом работы не менее пяти лет, которые пройдут соответствующее обучение.

Процедура сертификации

Сертификация будет проходить в несколько этапов: независимое тестирование, самооценка и оценка практического опыта работы. Участники смогут повторно пройти сертификацию в случае отказа на любом из этапов.

Администрации учебных заведений обязаны способствовать учителям, желающим пройти сертификацию, в частности обеспечивать замену тех, кто участвует в процессе как эксперт.

Сроки обработки данных:

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) будет передавать списки участников, успешно сдавших независимое тестирование, в Государственную службу качества образования (ГСКО) не позднее 1 марта и 1 октября каждого года.

ГСКО должна завершить оценивание практического опыта до 7 декабря текущего года и передать информацию в УЦОКО.

УЦОКО будет размещать результаты в электронных кабинетах участников в течение трех рабочих дней.

К сертификации ежегодно будут допускать не более 5000 педагогов.