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В Украине обновили правила сертификации учителей: какие условия и надбавки

Украина, Среда 15 января 2025 16:05
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В Украине обновили правила сертификации учителей: какие условия и надбавки Фото: В Украине изменили порядок сертификации педагогов (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Кабмин утвердил новую редакцию положения о сертификации педагогических работников, которое вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Основная цель сертификации - поддержка и поощрение учителей с высоким уровнем профессионализма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Сертификация педагогических работников призвана определять и поддерживать педагогов с высоким уровнем мастерства, которые активно внедряют методики компетентностного обучения и делятся своим опытом с коллегами. Успешное прохождение сертификации предоставляет учителям следующие преимущества:

  • 20% надбавка к зарплате в течение трех лет;
  • зачисление сертификации как аттестации;
  • возможность получения или повышения квалификационной категории и педагогического звания.

Ключевые изменения в сертификации:

  • Требования к участникам. Принять участие в сертификации смогут педагоги, имеющие не менее 0,25 тарифной ставки по дисциплине, по которой регистрируются.
  • Обжалование результатов. Участники получат право обжаловать оценку практического опыта в течение трех дней после ее получения.
  • Новый порядок действия сертификата. Сертификаты будут действовать в течение трех лет с 1 января года, следующего после успешного прохождения сертификации.
  • Форма тестирования. Независимое тестирование будет проводиться в бумажной или в электронной форме.
  • Подготовка экспертов. К оцениванию педагогов будут привлекаться специалисты с опытом работы не менее пяти лет, которые пройдут соответствующее обучение.

Процедура сертификации

Сертификация будет проходить в несколько этапов: независимое тестирование, самооценка и оценка практического опыта работы. Участники смогут повторно пройти сертификацию в случае отказа на любом из этапов.

Администрации учебных заведений обязаны способствовать учителям, желающим пройти сертификацию, в частности обеспечивать замену тех, кто участвует в процессе как эксперт.

Сроки обработки данных:

  • Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) будет передавать списки участников, успешно сдавших независимое тестирование, в Государственную службу качества образования (ГСКО) не позднее 1 марта и 1 октября каждого года.
  • ГСКО должна завершить оценивание практического опыта до 7 декабря текущего года и передать информацию в УЦОКО.
  • УЦОКО будет размещать результаты в электронных кабинетах участников в течение трех рабочих дней.

К сертификации ежегодно будут допускать не более 5000 педагогов.

Напомним, что с 1 января 2025 года в Украине вступили в силу важные изменения в законе Украины "О дошкольном образовании". Они предоставляют местным органам власти новые полномочия по финансовым вопросам в государственных и коммунальных учреждениях дошкольного образования.

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