Госсекретарь США отправится в Китай с визитом "в ближайшие недели", - СМИ

Визит задуман Вашингтоном как важный шаг на пути к тому, что президент Джо Байден назвал "оттепелью" в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира.

Чиновник Белого дома, сообщивший о планах визита, говорил на условиях анонимности. Он не уточнил точные даты и продолжительность визита. В государственном департаменте не подтвердили никаких обновленных планов поездки Блинкена.

"У нас нет командировок, о которых госсекретарь должен объявить. Как мы уже говорили ранее, визит в Китайскую Народную Республику будет совершен, когда позволят условия", - заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа Ведант Патель.

Отдельно, не упоминая о поездке Блинкена, координатор США по Индо-Тихоокеанскому региону Курт Кэмпбелл заявил на мероприятии в Гудзоновском институте, что взаимоотношения с Пекином улучшаются.

"Линии связи открываются, и мы можем более конструктивно изложить наши интересы и проблемы, хотя США не удалось убедить Китай согласиться на эффективные антикризисные механизмы", - сказал Кэмпбелл.

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента по Восточной Азии Дэниел Критенбринк на этой неделе находился в Пекине для переговоров с китайскими коллегами. Этот визит рассматривается как шаг к возможной поездке Блинкена.

На вопрос репортеров в Пекине, приедет ли Блинкен в ближайшее время, Критенбринк ответил: "Посмотрим". По его словам, Соединенные Штаты усердно работают, чтобы наладить отношения с Китаем.

Госсекретарь США перенес визит в Китай после обнаружения шпионских воздушных шаров

Блинкен отложил визит в Пекин в феврале после того, как разведывательный воздушный шар Китая пролетел через воздушное пространство США и вызвал дипломатический кризис.

Администрация президента США Байдена стремится активизировать взаимодействие с Китаем, даже несмотря на то, что отношения ухудшились из-за споров, начиная от военной деятельности в Южно-Китайском море, ситуации с правами человека в Пекине и конкуренции в области технологий и заканчивая взаимоотношениями с Тайванем.

Но критики ставят под сомнение инициативы США в отношении Китая, утверждая, что десятилетия сотрудничества не смогли изменить поведение Пекина.