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Госсекретарь США поговорил с американцем, осужденным в РФ за шпионаж, - CNN

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с Полом Уиланом, который осужден в России по статье о шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По данным неназванных источников в дипломатических кругах, Энтони Блинкен заявил, что США делают все возможное, чтобы вернуть его домой как можно скорее. Сообщается, что это второй раз, когда Энтони Блинкен разговаривал по телефону с Полом Уиланом, который находится в России уже более четырех лет.

Что известно о Поле Уилане

Пола Уилана задержали в Москве сотрудники ФСБ в декабре 2018 года. По данным ФСБ, при задержании у гражданина СГА нашли USB-носитель с секретными данными. В 2020 году Пола Уилана приговорили к 16 годам колонии по делу о шпионаже.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее заявила, что РФ не планирует обмен обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиян.

Позже стало известно, что Полу Уилану, которого в России задержали по подозрению в шпионаже, продлили арест.

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Российская ФедерацияЭнтони Блинкен