Госпереворот в Нигере. США частично эвакуируют посольство

При этом он добавил, что миссия США в Нигере остается открытой, а высшее руководство останется в стране.

Переворот в Нигере

26 июля военнослужащие президентской гвардии Нигера фактически взяли в заложники президента Мохаммеда Базума, заблокировав доступ к его резиденции. Позже они заявили, что свергли правительство президента Мохаммеда Базума, закрыли границы и ввели комендантский час.

Через два дня глава президентской гвардии Абдурахман Чиани назвал себя новым лидером Нигера. Он был связан с попыткой государственного переворота против бывшего президента в 2015 году.

31 июля страны Западной Африки заявили, что планируют военную интервенцию в случае, если через неделю Базума не уволят и не восстановят в должности. Однако повстанцы отказались выполнять эти условия.

О перевороте в Нигере и о том, как он может повлиять на ситуацию в регионе, - читайте в материале РБК-Украина.

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