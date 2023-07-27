Госпереворот в Нигере: что происходит в стране и как реагируют в мире

Что происходит

В среду, 26 июля, военнослужащие президентской гвардии заблокировали доступ в резиденцию президента Нигера Мохаммеда Базума. Отдельные СМИ сообщали о попытке госпереворота.

"Мы, Силы обороны и безопасности, решили положить конец режиму президента Базума", - говорилось в видеообращении военных.

Солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства, добавив, что они будут уважать жизнь и здоровье Базума.

Президентскую гвардию возглавляет Омар Чиани, работавший при Махаммаде Иссуфе - бывшем президенте Нигера.

"По данным регионального военного источника, глава государства Нигер сейчас удерживается мятежниками в своей резиденции в Ниамее. Их количество на момент написания статьи остается неизвестным. Другой источник, близкий к администрации президента, утверждает, что Мохаммед Базум "жив и здоров" и "находится в процессе переговоров с солдатами, которые участвуют в захвате, - написали в Jeune Afrique.

Однако "переговоры" с президентской охраной провалились. В то же время армия страны не поддержала мятежников. Мятежники отказались отпустить Базума.

На фоне попыток государственного переворота в Нигере соседи этой страны направили посредническую миссию для урегулирования ситуации.

По словам президента Бенина Талона, он направляется в Нигер, чтобы оценить ситуацию после встречи с нигерийским коллегой и председателем западноафриканского блока ECOWAS Болой Тинубу.

Ранее в тот же день президент Нигера опубликовал заявление, в котором говорилось, что президентская гвардия "напрасно" начала "антиреспубликанское" движение, однако позже оно было удалено. Также сообщалось о том, что армия готова атаковать мятежников, если они не опомнятся.

Позже по государственному телевидению в Нигере военные объявили, что свергли правительство президента Мохаммеда Базума.

В заявлении нигерийских военных говорится, что они положили конец властям в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в государстве, а также "плохого экономического и социального управления", передает The Associated Press.

Также военные рассказали, что в стране приостановили работу все институты, ситуацию в Нигере контролируют силы безопасности. В обращении солдат звучит призыв к внешним партнерам не вмешиваться в ситуацию.

Кроме того, военные заявили о закрытии воздушных и наемных границ, и введении комендантского часа.

Что известно о Мохаммеде Базуме

Президента Мохаммед Базума избрали на выборах в 2021 году. Он считается ключевым союзником Запада по борьбе с исламистскими боевиками в Западной Африке.

Мохамед Базум вошел в историю этой западноафриканской страны как первый лидер, которому его предшественник передал власть демократическим путем после победы на выборах в 2021 году.

С момента обретения независимости от Франции в 1960 году в Нигере произошло четыре успешных переворота и несколько неудачных попыток свержения власти. Во время независимости большую часть истории страной правили военные лидеры.

За несколько дней до того, как Базум должен был принять присягу, также произошла попытка государственного переворота, но она провалилась.

Реакция мира

Западноафриканская группа стран ECOWAS , которую сейчас возглавляет Нигерия, обнародовала коммюнике, в котором говорится, что она отреагировала с "шоком и ужасом" на новость о "попытке государственного переворота".

Там подчеркнули, что ECOWAS и

госсекретарь США Энтони Блинкен

, что он "очень озабочен событиями, происходящими в Ниамее".

пока рано оценивать ситуацию

И если потребуется, мы, конечно, также будем принимать соответствующие меры

По ее словам, немецкие войска в Нигере в рамках международной миссии, помогающей бороться с исламистскими повстанцами, "в настоящее время находятся в безопасности", и следующие события будут оценены в ближайшие дни.

решительно осуждает государственный переворот в Республике Нигер и внимательно следит за дальнейшим развитием событий.